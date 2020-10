Belgia: Rośnie liczba infekcji i przyjęć do szpitali z powodu Covid-19

Do szpitali w Belgii co dzień trafia w ostatnim czasie blisko 100 nowych pacjentów z Covid-19. Od 29 września do 5 października średnio 2916 osób dziennie zakażało się wirusem; to o 72 proc. więcej niż w poprzednim siedmiodniowym okresie - informują w piątek belgijskie media.

W poniedziałek 5 października w Belgii stwierdzono 4601 nowych infekcji, co stanowiło rekord.

Fakt, że obecnie wykrywa się w Belgii więcej zakażeń koronawirusem, nie wynika ze zwiększonej liczby testów. Pozostaje ona na tym samym poziomie, średnio około 37 tys. dziennie. Nieco ponad 8 procent testów daje wynik pozytywny i ten współczynnik rośnie.

Sytuacja w regionie Brukseli - gdzie kawiarnie w czwartek zamknięto na miesiąc - jest poważna. Notuje się tu sporo infekcji, które dotykają głównie osoby w wieku poniżej 50 lat.

Według statystyk szpitalnych dziennie przyjmuje się średnio 96 pacjentów z Covid-19, co stanowi wzrost o jedną trzecią w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami.

1110 osób przebywa obecnie w belgijskich szpitalach z Covid-19. To najwięcej od 27 maja, choć wciąż znacznie mniej niż prawie 7 tys. w szczytowym okresie epidemii. 213 pacjentów jest leczonych na oddziałach intensywnej terapii. To także najwyższy poziom od końca maja.

W Belgii do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 10 126 osób. W ciągu ostatnich siedmiu dni każdego dnia umierało na nią średnio 12 osób.

