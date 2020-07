Belgia: Rośnie liczba infekcji, zgonów i przyjęć do szpitala z powodu koronawirusa

W ciągu tygodnia od 11 do 17 lipca w Belgii średnia liczba nowych zakażeń koronawirusem dziennie wynosiła 175. Oznacza to wzrost o ok. 80 proc. w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Rośnie też liczba przyjęć do szpitali i zgonów z powodu Covid-19.

Wzrost odnotowano we wszystkich prowincjach z wyjątkiem Brabancji Walońskiej. Belgia ma obecnie łącznie 64 094 potwierdzone infekcje.

Między 11 a 17 lipca każdego dnia dochodziło średnio do trzech zgonów z powodu koronawirusa. W poprzednim okresie (4-10 lipca) było ich średnio dwa dziennie.

Rośnie również liczba przyjęć do szpitali. Od 14 do 20 lipca przyjmowano codziennie średnio 14 pacjentów; wcześniej było to średnio 9 dziennie.

W poniedziałek 20 lipca 180 osób było hospitalizowanych z powodu koronawirusa, z czego 36 na oddziale intensywnej terapii. Tydzień wcześniej, w poniedziałek 13 lipca, było ich odpowiednio 138 i 23.

Władze zastanawiają się nad zaostrzeniem środków w walce z pandemią w obawie przed jej nawrotem. Przygotowywane są również dodatkowe środki dla podróżnych przyjeżdzających do Belgii. "Będą musieli wypełnić elektroniczny formularz z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Niezależnie od tego, czy wracają samochodem, samolotem, autobusem czy pociągiem. Następnie będą musieli poinformować, gdzie byli, skąd pochodzą, a także wskazać osobę kontaktową. W ten sposób będziemy mieli więcej danych" - powiedziała minister zdrowia Maggie De Block, cytowana przez VRT.

Belgia zawiesiła też kolejną, piątą, fazę wychodzenia z obostrzeń związanych z pandemią. Dotyczyła ona zniesienia restrykcji związanych z organizowaniem dużych imprez masowych.

Z Brukseli Łukasz Osiński