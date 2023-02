Belgia: Rząd federalny osiąga porozumienie w sprawie akcyzy na energię; VAT pozostaje na poziomie 6 proc.

Rząd federalny osiągnął porozumienie w sprawie reformy rynku energii. Stawka VAT na gaz i prąd pozostanie na stałe na poziomie 6 proc., ale w zamian na gaz i energię elektryczną nałożona zostanie akcyza. Tak zwana rozszerzona taryfa socjalna również będzie stopniowo wycofywana - podaje telewizja VRT.

W marcu ubiegłego roku rząd obniżył stawkę VAT z 21 do 6 proc., aby nieco zahamować gwałtowny wzrost cen energii. Środek ten był kilkakrotnie przedłużany, ale ponieważ jest bardzo kosztowny dla budżetu federalnego, minister finansów Vincent Van Peteghem (CD&V) opracował obecnie ostateczne rozporządzenie, mające na celu utrzymanie cen na akceptowalnym poziomie dla konsumentów. Od 1 kwietnia VAT na gaz i prąd zostanie na stałe obniżony do 6 proc.

Jednocześnie od 1 kwietnia na gaz i energię elektryczną zostanie nałożona akcyza. Będzie określona stawka za pakiet podstawowy i wyższa stawka dla tych, którzy zużyją więcej, niż ten pakiet podstawowy. Rząd wprowadził coś w rodzaju hamulca awaryjnego: jeśli ceny energii ponownie wzrosną przed 1 kwietnia, podatek akcyzowy zostanie odroczony.

Ponadto rozszerzona taryfa socjalna zostanie wycofana w czterech etapach. Dotyczy to obecnie 2 mln ludzi. Rozszerzona taryfa socjalna została wprowadzona w 2021 roku, aby chronić Belgów. Od przyszłego roku będzie dotyczyć tylko tych, którzy otrzymują określone świadczenia lub zasiłki (zasiłek integracyjny, zasiłek dla osób niepełnosprawnych czy gwarancja dochodu dla osób starszych), tak jak przed 2021 r.

Wszystko to prawdopodobnie doprowadzi do tego, że rachunek za energię będzie o około 20 euro wyższy niż obecnie, chyba że do tego czasu ceny gazu i energii elektrycznej spadną jeszcze bardziej. "Mniej więcej miesięcznie do przeciętnego rachunku przeciętnej rodziny doliczana jest akcyza w wysokości 10 euro za gaz i 10 euro za prąd." - potwierdza minister finansów Vincent Van Peteghem (CD&V).

"Jeśli pojawią się oznaki bardzo wysokich cen, rząd zwróci rodzinom dodatkowy dochód, jaki otrzyma, poprzez obniżenie akcyzy na pakiet podstawowy" - dodaje.

Z Brukseli Łukasz Osiński