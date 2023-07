Belgia: Rząd: nowe prawo pozwoli wykluczyć z przetargów firmy, które mogą być wykorzystywane przez obcy wywiad

Rząd zaostrzył przepisy dotyczące zamówień publicznych, aby zapobiegać zagranicznemu szpiegostwu, poinformował w czwartek wicepremier i minister sprawiedliwości Vincent Van Quickenborne. Firmy, które nie są wiarygodne lub nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa danych, będzie można wykluczyć z przetargów.

"Kontrakty rządowe na instalację kamer, dostarczanie skanerów dla urzędów celnych czy kontrakty związane z infrastrukturą krytyczną wiążą się z ryzykiem szpiegostwa i sabotażu ze strony obcych mocarstw" - przekazał mediom Van Quickenborne.

"Nie możemy być naiwni i ślepi. Ze względu na wydarzenia geopolityczne ostatnich lat, wojnę na Ukrainie i wyścig gospodarczy z Chinami, musimy strzec naszej strategicznej niezależności. Opracowaliśmy zatem nowe zasady, aby zminimalizować to ryzyko" - dodał szef resortu sprawiedliwości.

Po zmianach, przy stosowaniu zamówienia rządowego obowiązkowe będzie zastosowanie tak zwanego "szybkiego skanowania" w celu sprawdzenia, czy kontrakt stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. "Na przykład firmy, które nie będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych, mogą zostać wykluczone z dostaw, robót lub usług do celów wojskowych lub wrażliwych" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

"Wolna konkurencja w zamówieniach publicznych jest ważna, ale nie powinna przesłaniać realnych zagrożeń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe i interesy strategiczne" twierdzi Van Quickenborne.

Minister obrony Ludivine Dedonder ocenia, że dzięki tym nowym przepisom "w połączeniu ze znacznymi inwestycjami w nasze służby wywiadowcze i bezpieczeństwo cybernetyczne" będzie możliwa lepsza ochrona bezpieczeństwa narodowego.

"To, że Chiny lub inne mocarstwa chcą infiltrować, szpiegować lub sabotować Belgię, to nie science fiction" - twierdzi Kenneth Lasoen, ekspert do spraw wywiadu z uniwersytetu w Antwerpii (UAntwerp). Zdaniem naukowca infiltracja przez chińskie firmy kluczowych sektorów belgijskiej gospodarki jest na porządku dziennym. Ekspert podkreśla w rozmowie z dziennikiem "Het Laatste Nieuws", że nowe przepisy są właściwe. "Powinny być jednak wprowadzone kilka lat temu" - uważa Lasoen.

Andrzej Pawluszek