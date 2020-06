Belgia: Sąd odebrał obywatelstwo i skazał kobietę za działania w IS

32-letnia Rahma B. została przez sąd w Belgii pozbawiona obywatelstwa, skazana na pięć lat więzienia i ukarana grzywną w wys. 8 tys. euro za udział w działaniach organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie - donosi "Brussels Times".

Po wkroczeniu wojsk tureckich do północnej Syrii w listopadzie Rahma B. uciekła do Turcji, skąd władze przekazały ją Belgii. Przetransportowana została na brukselskiego lotnisko Zaventem w listopadzie 2019 r. i natychmiast przeniesiona do więzienia w Brugii.

"La Libre" poinformowała, że podczas pobytu w Syrii Rahma B. straciła dwóch mężów i troje dzieci, a obecnie porusza się o kulach.

32-latka została już skazana zaocznie w czerwcu 2019 r., ale odwołała się od wyroku po przybyciu do Belgii, argumentując, że odrzuciła radykalne ideologie grupy terrorystycznej.

"Zdaję sobie sprawę, że to, co przeszłam, jest moją winą" - powiedziała sądowi podczas procesu. "Ta radykalna ideologia, która spowodowała jedynie problemy, nie jest już we mnie" - dodała.

Jej apelacja została jednak odrzucona przez sąd, który nakazał jej natychmiastowe aresztowanie po tym, gdy prokuratorzy opisali jej profil jako "niepokojący".

Prokuratorzy argumentowali, że nie tylko oferowała "moralne wsparcie" swoim mężom i opiekowała się dziećmi podczas pobytu w Syrii, ale że przeszła też szkolenie z grupami bojowymi Państwa Islamskiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński