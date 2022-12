Belgia: Sąd uchyla decyzję o zwolnieniu podejrzanego w aferze „Katargate”; Figa-Talamanca pozostanie w areszcie

Belgijski sąd uchylił decyzję o zwolnieniu Niccolo Figa-Talamanki, jednego z głównych podejrzanych w toczącym się w Brukseli dochodzeniu korupcyjnym potocznie określanym jako „Katargate”. To oznacza, że pozostanie on w areszcie do czasu procesu - podaje „Politico”.

Figa-Talamanca jest jedną z czterech osób aresztowanych w Brukseli w związku z zarzutami w skandalu znanym jako "Katargate", który wstrząsnął Unią Europejską. Zarzuty dotyczą lobbingu na rzecz Kataru i Maroko, które miały kupować wpływy w Parlamencie Europejskim.

Pochodzący z Włoch Figa-Talamanca jest sekretarzem generalnym jednej z organizacji pozarządowych powiązanych ze skandalem, No Peace Without Justice, która zajmuje się kwestiami praworządności i praw człowieka.

Belgijska prokuratura federalna poinformowała, że wygrała apelację kwestionującą decyzję z 14 grudnia o zwolnieniu z aresztu podejrzanego.

W zeszły czwartek belgijski sąd odrzucił również wniosek byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Evy Kaili o zwolnienie, przedłużając jej areszt o miesiąc. Kaili postanowiła nie odwoływać się od tego orzeczenia, spędzając Boże Narodzenie w więzieniu w Haren - opisuje Politico.

Z Brukseli Łukasz Osiński