Belgia: Samoloty z 227 ewakuowanymi z Afganistanu wylądowały na lotnisku wojskowym Melsbroek

Samolot przewożący 193 osoby ewakuowane z Afganistanu przez belgijskie wojsko wylądował w bazie lotniczej Melsbroek (Brabancja Flamandzka) około godz. 8:30 w poniedziałek. Druga maszyna, z 34 osobami na pokładzie, wylądowała na tym samym lotnisku około 9:45 - informują belgijskie media.

Wojsko belgijskie ewakuowało już łącznie 400 osób z lotniska w Kabulu.

Belgijskie samoloty przewożą wszystkich najpierw do stolicy Pakistanu Islamabadu, skąd odlatują do Belgii. Przemawiając na briefingu prasowym w niedzielę wieczorem, belgijska minister spraw zagranicznych Sophie Wilmes powiedziała, że są to głównie obywatele belgijscy i holenderscy.

W Melsbroek ewakuowani są zabierani do pobliskich koszar wojskowych Peutie, gdzie są poddawani kontroli tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, a także testowi PCR na obecność koronawirusa.

W poniedziałek odbędą się cztery belgijskie loty ewakuacyjne z Kabulu do Islamabadu.

Stacja VRT podaje, że Afgańczycy, którzy pracowali dla belgijskiego wojska i mają prawo do ewakuacji, nie są wpuszczani na teren lotniska w Kabulu przez pilnujące go siły amerykańskie i brytyjskie.

"Nie mają belgijskich paszportów, a brytyjscy i amerykańscy żołnierze pilnujący lotniska wydają się nieświadomi tego, że oprócz obywateli Belgii na belgijskiej liście ewakuacyjnej znajdują się również Afgańczycy, którzy pomagali belgijskiemu wojsku oraz działaczom na rzecz praw kobiet i praw człowieka" - podał portal belgijskiej telewizji.

