Belgia: Spada liczba hospitalizacji i ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19

W Belgii sukcesywnie spada liczba hospitalizacji i ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19. Dwiema dawkami szczepionki na koronawirusa zaszczepionych zostało dotychczas w kraju nieco ponad 1 mln osób, a jedną dawką - ok. 3,5 mln.

Jak podaje publiczny nadawca VRT, w ciągu tygodnia od 3 do 9 maja szpitale przyjmowały średnio 161 pacjentów z Covid-19 dziennie. To spadek o 17 proc. w stosunku do 7-dniowej średniej kroczącej z poprzedniego tygodnia.

Liczba pacjentów z Covid-19 leczonych w szpitalach wynosi obecnie 2175, co oznacza spadek o 18 proc. w porównaniu z tygodniem ubiegłym. 700 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, o 15 proc. mniej niż tydzień temu. Tymczasem liczba pacjentów podłączonych do respiratorów spadła o 14 proc. od poniedziałku 3 maja.

W tygodniu od 30 kwietnia do 6 maja w Belgii każdego dnia umierało średnio 36 osób z Covid-19. To spadek o 9,6 proc. w stosunku do średniej z siedmiu dni z poprzedniego tygodnia. Do tej pory w Belgii zmarło ogółem 24 551 osób, u których zdiagnozowano Covid-19.

Od 30 kwietnia do 6 maja średnio 2983 osoby dziennie miały wynik pozytywny testu na obecność koronawirusa. Od początku pandemii w Belgii odnotowano 1 016 609 zakażeń.

Każdego dnia od 30 kwietnia do 6 maja testowano średnio 50,3 tys. osób na obecność koronawirusa. To o 8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Spośród badanych 6,6 proc. uzyskało wynik pozytywny, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Do soboty 8 maja (ostatnia data, dla której dostępne są dane) 3 527 895 osób w Belgii otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. To 38,4 proc. dorosłej populacji. 1 084 263 osoby otrzymały dwie dawki szczepionki.

Z Brukseli Łukasz Osiński