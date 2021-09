Belgia: Spada liczba hospitalizacji z powodu Covid-19

Liczba pacjentów z Covid-19 przyjmowanych do belgijskich szpitali spadła o 15 proc. w ciągu ostatniego tygodnia - poinformowała we wtorek telewizja VRT, powołując się na wstępne dane instytutu nauk o zdrowiu Sciensano. W tygodniu do 13 września hospitalizowano średnio 60 pacjentów dziennie.

Z danych Sciensano wynika, że obecnie w Belgii jest 702 pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. 223 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, co stanowi spadek o 6 proc. w ciągu tygodnia.

W tygodniu do 10 września średnio osiem zgonów dziennie było powiązanych z Covid-19 i wykrywano średnio 1948 nowych zakażeń koronawirusem dziennie (spadek o 2 proc. w ciągu siedmiu dni).

Jak dotąd z koronawirusem powiązano w Belgii ponad 25,5 tys. zgonów, a ponad 1,2 miliona osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Średnio w tygodniu do 10 września przeprowadzano 41,6 tys. testów dziennie, a 5,2 proc. testów dawało wynik pozytywny.

W Belgii w pełni zaszczepionych jest 8,2 mln osób, czyli 84 proc. dorosłej populacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński