Belgia: Spada liczba hospitalizacji, zgonów i nowych zakażeń koronawirusem

W Belgii spada liczba hospitalizacji, zgonów i nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W belgijskich szpitalach z powodu Covid-19 przebywa obecnie nieco ponad 5000 pacjentów - informuje w poniedziałek belgijski instytut zdrowia publicznego Sciensano.

Jak podaje telewizja VRT, w ciągu tygodnia do niedzieli 22 listopada do szpitali w kraju przyjmowano średnio 304 pacjentów z koronawirusem dziennie; był to spadek o jedną trzecią w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. W niedzielę 208 osób z Covid-19 zostało przyjętych do szpitali w kraju, a 139 osób zostało wypisanych.

Obecnie w belgijskich szpitalach znajduje się 5024 osób z Covid-19, w tym 1194 na oddziałach intensywnej terapii, a 760 jest podłączonych do respiratorów.

W tygodniu od 13 do 19 listopada każdego dnia potwierdzano średnio 170 zgonów z powodu Covid-19. To spadek o 15 proc. w porównaniu z 7-dniową średnią kroczącą z poprzedniego tygodnia. Liczba ofiar śmiertelnych wirusa w Belgii wynosi obecnie 15 618.

W tygodniu między 13 a 19 listopada średnio 3672 osoby każdego dnia uzyskiwały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To o 28 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Liczba potwierdzonych przypadków w Belgii wynosi obecnie 558 779.

Z Brukseli Łukasz Osiński