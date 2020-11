Belgia: Spada liczba pacjentów na intensywnej terapii, chorych na Covid-19

Po raz pierwszy od momentu, gdy we wrześniu rozpoczęła się druga fala zachorowań na Covid-19, w Belgii spadła liczba osób na intensywnej terapii - wynika z przekazanych w środę danych instytutu zdrowia publicznego Sciensano.

Liczba zgonów pozostaje jednak wysoka. Średnio od 1 do 7 listopada z powodu zakażenia koronawirusem umierało codziennie 190 osób. W ciągu ostatnich 24 godzinach odnotowano aż 345 śmiertelnych przypadków Covid-19.

Media zastanawiają się, czy spadek liczby osób na intensywnej terapii jest zwiastunem końca drugiej fali pandemii. Pomimo spadku wykrywanych przypadków, jaki obserwowany jest w ostatnich dniach, liczba osób przebywających na intensywnej terapii cały czas dotąd rosła.

Z przedstawionych w środę danych wynika, że szczyt, jeśli chodzi o tę statystykę, mógł właśnie zostać osiągnięty. Obłożenie łóżek na OIOM-ach spadło we wtorek do 1470 z 1474 dzień wcześniej. Publiczny nadawca RTBF przypomniał, że 1 października wymagających intensywnej opieki było 156 osósb, co oznacza, że ciągu miesiąca ich liczba wzrosła o 800 proc.

Spada również liczba osób przyjmowanych do szpitali. W tygodniu kończącym się 10 listopada każdego dnia hospitalizowano średnio 536 pacjentów. To o 23 proc. mniej niż w poprzednim siedmiodniowym okresie.

We wtorek hospitalizowanych zostało 609 pacjentów z Covid-19. W sumie 7058 osób przebywa w szpitalach z powodu tej choroby. Z 1470 pacjentów, którzy są na intensywnej terapii, 881 korzysta z pomocy respiratorów.

Średnia liczba codziennych zgonów nadal gwałtownie rośnie. O ile w tygodniu kończącym się 7 listopada z powodu Covid-19 umierało średnio 190 osób każdego dnia, to w poprzednim tygodniu było to 141 pacjentów.

Pomiędzy 1 a 7 listopada średnio 7834 osób dziennie uzyskiwało wynik pozytywny na koronawirusa. To o 46 proc. mniej niż w poprzednim siedmiodniowym okresie. Media zastrzegają jednak, że rzeczywista liczba osób z Sars-Cov-2 jest prawdopodobnie wyższa, ponieważ w większości badane są tylko osoby z objawami.

W okresie, którego dotyczą dane, przeprowadzano średnio 38 400 testów dziennie. 24,1 proc. z nich dało pozytywny rezultat.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka