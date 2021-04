Belgia: Spada liczba zakażeń, hospitalizacji i ofiar śmiertelnych Covid-19

W Belgii spada liczba przypadków zakażeń koronawirusem, a także hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19 - poinformował belgijski Instytut Zdrowia Publicznego Sciensano.

Jak podał belgijski nadawca VRT, w tygodniu od 13 do 19 kwietnia każdego dnia hospitalizowano średnio 233 pacjentów z Covid-19. To o 8 proc. mniej niż siedmiodniowa średnia krocząca z poprzedniego tygodnia.

W poniedziałek 19 kwietnia szpitale w Belgii zgłosiły 210 przyjęć pacjentów z Covid-19; wypisano 62 osoby. Obecnie w szpitalach jest 3114 pacjentów, u których zdiagnozowano Covid-19, w tym 938 przebywa na oddziałach intensywnej terapii, a 557 jest podłączonych do respiratorów. W ciągu ostatniego tygodnia liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii wzrosła o 2 proc., podczas gdy liczba pacjentów podłączonych do respiratorów o 1 proc.

W ciągu tygodnia od 10 do 16 kwietnia każdego dnia w Belgii umierało średnio 39 osób z koronawirusem. Liczba ta spadła o 8,7 proc. w porównaniu z 7-dniową średnią kroczącą z poprzedniego tygodnia. Liczba osób z Covid-19, które zmarły od początku pandemii, wynosi obecnie w Belgii 23 782.

Od 10 do 16 kwietnia każdego dnia stwierdzano średnio obecność koronawirusa u 3448 osób. To o 2 proc. mniej niż 7-dniowa średnia krocząca z poprzedniego tygodnia. W tym samym okresie każdego dnia badano średnio 40 tys. osób. To o 6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Spośród przebadanych 9,8 proc. dało wynik pozytywny. To znacznie powyżej 5-procentowego wskaźnika, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa epidemię jako "dającą powód do niepokoju".

Do niedzieli 18 kwietnia 2 290 268 osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. To 24,9 proc. dorosłej populacji. 710 tys. osób otrzymało już drugą dawkę.

Z Brukseli Łukasz Osiński