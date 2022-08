Belgia: Spada liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów w związku z Covid-19

Instytut nauki o zdrowiu publicznym Sciensano opublikował najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa w Belgii. Pokazują one dalszy spadek liczby nowych zakażeń oraz hospitalizacji i zgonów w związku z Covid-19 - informuje telewizja VRT.

Według belgijskiego instytutu w ciągu tygodnia od 16 do 22 sierpnia każdego dnia średnio 1947 osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, co oznacza spadek o 14 proc. w stosunku do 7-dniowej średniej z poprzedniego tygodnia. W tym samym okresie każdego dnia przeprowadzano średnio 8300 testów PCR. To o 5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Spośród przebadanych 24,8 proc. miało pozytywny wynik testu.

Podstawowy wskaźnik reprodukcji dla koronawirusa nieznacznie wzrósł i wynosi obecnie w Belgii 0,86. Oznacza to, że 100 osób zaraża 86 kolejnych.

W ciągu ostatnich siedmiu dni (od 19 do 25 sierpnia) każdego dnia w Belgii hospitalizowano średnio 71 pacjentów z Covid-19. To średnio o 19 proc. mniej, niż poprzedniego tygodnia.

Obecnie w krajowych szpitalach jest 965 pacjentów z Covid-19, co stanowi spadek o 18 proc. w porównaniu z zeszłym tygodniem. Liczba ta obejmuje wszystkich pacjentów z Covid-19, w tym tych początkowo przyjętych z powodu innych dolegliwości. Spośród hospitalizowanych, 68 pacjentów z Covid-19 przebywa na oddziale intensywnej terapii. To o 23 proc. mniej niż tydzień temu.

W ciągu tygodnia od 16 do 22 sierpnia każdego dnia w Belgii umierało średnio osiem osób z Covid-19. Od początku pandemii zmarło w tym kraju 32 496 osób, u których zdiagnozowano Covid-19 - informuje VRT.

Z Brukseli Łukasz Osiński