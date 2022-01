Belgia: Spada tempo zakażeń koronawirusem

Najnowsze dane dotyczące pandemii Covid-19 w Belgii pokazują dalszy wzrost liczby osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Jednak tempo wzrostu spada. Liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 wzrosła o 10 proc. w ciągu ostatniego tygodnia.

Jak podała telewizja VRT, powołując się na dane resortu zdrowia, od 21 do 27 stycznia w Belgii każdego dnia średnio 50 018 osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To o 13 proc. więcej w porównaniu z 7-dniową średnią z poprzedniego tygodnia. W czwartek 27 stycznia (ostatnia data, dla której dostępne są dane) odnotowano 47 359 pozytywnych wyników testów.

W tym samym okresie każdego dnia przeprowadzano średnio 120 464 testów na koronawirusa. Spośród nich 46,14 proc. było pozytywnych. W tygodniu od 19 do 25 stycznia podstawowy wskaźnik reprodukcji (R0) dla koronawirusa wyniósł 1,18. Oznacza to, że na 100 osób, które miały wirusa, zainfekowanych zostało kolejnych 118 - podało VRT.

W niedzielę szpitale w Belgii poinformowały, że mają na swoich oddziałach 3840 pacjentów z Covid-19. Liczba ta obejmuje nie tylko pacjentów przyjętych z powodu tej choroby, ale także przyjętych z innych przyczyn, którzy uzyskali pozytywny wynik testu PCR. Spośród tych hospitalizowanych 387 pacjentów z Ccovid-19 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii.

Od 19 do 25 stycznia każdego dnia w Belgii umierało średnio 25 osób zakażonych koronawirusem. To o 14 proc. więcej niż liczba zgonów w poprzednim tygodniu. Od początku pandemii w Belgii zmarło 28 957 chorych na Covid-19.

Do 27 stycznia 9 117 416 osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Spośród nich 8 853 979 (77 proc. całej populacji) zostało w pełni zaszczepionych. 6 461 210 osób otrzymało tzw. dawkę przypominającą; to 56 proc. całej populacji Belgii.

Z Brukseli Łukasz Osiński