Belgia: Spadła liczba hospitalizacji z powodu Covid-19, wzrosła zgonów

Najnowsze belgijskie dane pokazują spadek liczby osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa. Zmniejsza się również liczba osób z Covid-19 przyjmowanych do szpitala. Tymczasem średnia 7-dniowa liczba zgonów wśród osób z Covid-19 w Belgii wzrosła do 8 dziennie - informuje belgijska telewizja VRT.

W ciągu tygodnia od 18 do 24 września każdego dnia w Belgii średnio 1914 osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. W tym samym okresie każdego dnia przeprowadzano średnio 47 800 testów na koronawirusa. Spośród testowanych 4,4 proc. miało pozytywny wynik testu.

Podstawowy wskaźnik reprodukcji (R0) koronawirusa w Belgii wynosi obecnie 0,92. Oznacza to, że każde 100 osób z wirusem zakaża kolejne 92 inne.

Zmniejszyła się również średnia liczba hospitalizacji. W tygodniu od 21 do 27 września każdego dnia do szpitala przyjmowano średnio 51 osób z Covid-19. Jest to spadek średnio o 15 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Obecnie 703 pacjentów z Covid-19 jest pod opieką w belgijskich szpitalach. Spośród nich 210 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii.

W tygodniu od 18 do 24 września każdego dnia umierało średnio 8 osób z Covid-19. To średnio o 26 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Od początku pandemii w Belgii z powodu koronawirusa zmarło ponad 25 600 osób.

Prawie 8,6 mln osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. To 74 proc. całej populacji. Prawie 8,4 miliona osób jest w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Z Brukseli Łukasz Osiński