Belgia: Średnia dzienna liczba infekcji koronawirusem spadła poniżej 2 tys.

Średnia dzienna liczba nowych infekcji koronawirusem spadła w Belgii poniżej 2 tys. - wynika z wtorkowych danych belgijskiego instytutu zdrowia publicznego Sciensano.

Jak podaje "Brussels Times", pomiędzy 19 a 25 grudnia wykrywano średnio 1843,7 nowych zakażeń, co stanowi 28-procentowy spadek w porównaniu z tygodniem poprzednim.

Całkowita liczba potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 w Belgii od początku pandemii wynosi 639 734. Liczba ta obejmuje wszystkie osoby w tym kraju, które zostały zakażone, w tym aktywne przypadki, a także pacjentów, którzy od tego czasu wyzdrowieli lub zmarli w wyniku wirusa.

Między 22 a 28 grudnia do szpitali przyjmowano średnio 160,1 pacjentów dziennie, czyli o 12 proc. mniej niż tydzień wcześniej.

Łącznie w szpitalach przebywa obecnie 2440 pacjentów z koronawirusem, o 78 więcej niż w poniedziałek. Spośród nich 510 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, o 18 więcej niż dzień wcześniej. W sumie 284 pacjentów korzysta z respiratora - o 8 więcej niż w poniedziałek.

Od 19 do 25 grudnia średnio dochodziło do 78,6 zgonów dziennie wśród osób z Covid-19, co oznacza 15,1 proc. spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem. Całkowita liczba zgonów w Belgii wśród osób z koronawirusem wynosi od początku pandemii 19 234.

Współczynnik reprodukcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 0,92, co oznacza, że osoba zakażona koronawirusem zaraża średnio mniej niż jedną osobę.

Z Brukseli Łukasz Osiński