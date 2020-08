Belgia: Średnio 533 zakażenia koronawirusem dziennie w ostatnim tygodniu

Według danych belgijskich władz średnia liczba wykrywanych dziennie infekcji koronawiursa w ciągu ostatniego tygodnia to 533 - podaje w czwartek "Brussels Times". Średnia liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców mierzona od 20 lipca do 2 sierpnia to 54.

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków w Belgii od początku pandemii to ponad 71 tys. Suma ta obejmuje wszystkie osoby, które zostały zakażone, a także pacjentów, którzy wyzdrowieli lub zmarli z powodu wirusa.

Od 27 lipca do 2 sierpnia władze odnotowywały średnio 24 przyjęcia do szpitala dziennie, co stanowi wzrost o 35 proc. w porównaniu z danymi tydzień wcześniej.

W sumie 293 pacjentów było w środę hospitalizowanych z powodu Covid-19, w tym 61 na oddziałach intensywnej terapii. Z tej liczby 29 pacjentów było podłączonych do respiratora.

Od początku epidemii do szpitala przyjęto ponad 18 tys. chorych i liczba ta stanowi 25,8 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków Covid-19.

W ciągu ostatniego tygodnia dochodziło średnio do trzech zgonów dziennie z powodu Covid-19. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych w Belgii od początku pandemii wynosi obecnie 9859.

Z Brukseli Łukasz Osiński