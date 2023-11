Belgia: Uniwersytet w Gandawie szuka śmiałków, którzy - dla dobra nauki - będą chodzić w białych T-shirtach przez 30 tygodni

Naukowcy z Wydziału Bioinżynierii Uniwersytetu w Gandawie chcą zbadać zjawisko "permastink" - trwałego brzydkiego zapachu ubrań, który nie ustępuje nawet po praniu. W tym celu uniwersytet poszukuje 100 ochotników, którzy będą nosić białe koszulki przez 30 tygodni - poinformował portal VRT.

"Ochotnicy będą musieli nosić białe T-shirty przez około 30 tygodni i dostaną do domu dezodoranty, żele pod prysznic i proszki do prania. Koszulki muszą nosić i prać tak, jak zwykle. Po pięciu tygodniach muszą przynieść swoje T-shirty. My je pokroimy i przebadamy przy użyciu różnych technik. Sprawdzimy, jakie cząsteczki zapachu znajdują się na tkaninie i jakie bakterie są w to zaangażowane. W ten sposób będziemy szukać rozwiązań" - oznajmił Chris Callewaert, jeden z kierowników projektu badawczego, który przekonywał, że jest to poważny problem współczesnego świata.

"Niektóre produkty ubrań z materiałów syntetycznych zaczynają śmierdzieć. Inne po praniu nadal śmierdzą stęchlizną" - zauważył.

Naukowcy chcą zbadać, jakie konkretne substancje można dodać do odzieży i pralek, aby zwalczać bakterie i cząsteczki zapachowe. Opracowują także "odzież probiotyczną", która zapobiega osadzaniu się na odzieży bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach.

Chętni mogą zgłosić się za pośrednictwem strony internetowej uniwersytetu.