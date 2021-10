Belgia: Uniwersytet w Gandawie zabronił wykładowcy wymagania od studentów paszportów sanitarnych

Zapowiedź jednego z profesorów Uniwersytetu w Gandawie (UGent), że będzie sprawdzał paszporty sanitarne studentów i wpuszczał na wykłady tylko zaszczepionych przeciw Covid-19, spotkała się z ostrą reakcją uczelni. Na kampusie wszyscy są mile widziani, a paszportów sanitarnych nie można wymagać - oświadczyły władze uniwersytetu.

Jeden z profesorów z Wydziału Ekonomii i Administracji UGent poinformował swoich studentów, że na jego wykładach "mile widziane" będą tylko osoby z paszportem sanitarnym. Podkreślił, że będzie je sprawdzał i odmawiał wejścia tym, którzy nie zostali zaszczepieni.

Władze uniwersytetu natychmiast wydały oświadczenie, że wykładowcy nie mają prawa prosić studentów o okazanie świadectwa szczepień, a tym bardziej uzależniać od tego zgody na udział w zajęciach.

"Na kampusie każdy jest mile widziany. (Certyfikat szczepień) nie może być wymagany. Skontaktowaliśmy się z profesorem i poprosiliśmy go o sprostowanie tego. Jesteśmy przekonani, że to się nie powtórzy w przyszłości" - czytamy w oświadczeniu UGent cytowanym przez dziennik internetowy "The Brussels Times", który opisał całą sprawę w piątek.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz