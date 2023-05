Belgia: Usunięto niemiecką amunicję z okresu II wojny światowej, była zakopana pod torami kolejowymi

W tajemnicy usunięto niemiecką amunicję z czasów II wojny światowej, która znajdowała się pod torami linii kolejowej Antwerpia-Essen, poinformowało w sobotę kierownictwo Infrabel, zarządcy belgijskich kolei. Okazuje się, że jeden z pocisków znajdował się zaledwie 60 cm pod torami.

150 metrowy odcinek popularnej linii kolejowej prowadzącej z Antwerpii, największego miasta Flandrii, do Essen, znajdującego się niedaleko granicy z Holandią, jest od niedawna przedmiotem niecodziennych prac.

Jak informują belgijskie koleje właśnie tam znajdowała się poniemiecka amunicja z okresu drugiej wojny światowej, którą postanowiono usunąć z tego miejsca. "Obecność amunicji potwierdzały wcześniejsze badania historyków" - mówi Britt Monten rzeczniczka Infrabel. Były to pozostałości po transporcie amunicji, którą we wrześniu 1944 r. Niemcy próbowali przewieźć z Belgii do Holandii. Pociąg wypełniony pociskami artyleryjskimi został jednak zbombardowany przez samoloty aliantów. Po wojnie na tym terenie odbudowano tory kolejowe, jednak podejrzewano, że część amunicji może nadal znajdować się pod ziemią.

Jak podaje Infrabel, w tajemnicy, aby "nie robić sensacji", przy pomocy socjalistycznej firmy dokładnie przeszukano teren, na którym miały znajdować się pozostałości niemieckiego transportu. "Ostatecznie w trakcie prac znaleziono dwa pociski i kilkanaście łusek. Jeden z pocisków znajdował się pod torami na głębokości zaledwie 60 centymetrów" - czytamy w komunikacie belgijskich kolei.

Według Infrabel podróżni nigdy nie byli w niebezpieczeństwie, ponieważ "jesteśmy już prawie 80 lat po ataku na niemiecki pociąg z amunicją, a pociągi jeżdżą bezpiecznie po tamtejszych torach od dziesięcioleci".

Andrzej Pawluszek