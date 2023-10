Belgia: W Brukseli najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego od zamachów w 2016 roku

Władze wprowadziły w Brukseli czwarty - najwyższy - poziom zagrożenia terrorystycznego po tym, gdy około godziny 19.00 mężczyzna wykrzykujący "Allah akbar" (Allach jest wielki) zastrzelił dwóch Szwedów. Byli to kibice piłkarscy, którzy przyjechali do Brukseli na mecze swojej reprezentacji w eliminacjach ME 2024.

W całym kraju poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony na 3. stopień.

Mecz na stadionie Króla Baudouina I (dawniej Heysel) został przerwany. "Władze sprawdzają, jak bezpiecznie wyprowadzić ze stadionu kibiców meczu Belgia-Szwecja. Kibice otrzymują więcej informacji na miejscu" - podało w serwisie X Krajowe Centrum Kryzysowe (CCN).