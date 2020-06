Belgia: W II turze wyborów o 20 proc. więcej chętnych do głosowania

W Belgii do drugiej tury wyborów prezydenckich zarejestrowane są 13 882 osoby - wynika z danych MSZ. To o ponad 20 proc. więcej niż zapisanych było na głosowanie w minioną niedzielę.

Polacy, którzy chcą oddawać głos w jednej z komisji wyborczych za granicą, mogli się zapisać do 15 czerwca. Zapisani na pierwszą turę są automatycznie zapisani na drugą. Ci, którzy przedtem nie zarejestrowali się do głosowania za granicą, a chcieli oddawać głos poza Polską, mieli na to jeden dodatkowy dzień - 29 czerwca.

W Belgii, jak wynika z danych MSZ, skorzystało z tej opcji 2 395 osób. O ile w pierwszej turze do trzech komisji wyborczych utworzonych w Brukseli zgłosiło się 11 487 osób, to teraz suma ta wynosi 13 882 osoby.

To ponad dwa razy więcej niż w poprzednim głosowaniu - w pierwszej turze wyborów prezydenckich pięć lat temu zarejestrowało się 6 902 wyborców.

Pakiety wyborcze Polakom mieszkającym w Belgii będą wysyłane pod adresy wskazane przy rejestracji. Po ich otrzymaniu można je było odesłać albo dostarczyć osobiście do konsulatu w Brukseli. W dniu wyborów będzie je też można zanieść do urny w jednej z komisji wyborczych w belgijskiej stolicy.

W Belgii ponad 50 proc. głosów w pierwszej turze (dokładnie 50,97 proc.) zdobył Rafał Trzaskowski. Na prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 19,32 proc. uprawnionych. Następni byli: Szymon Hołownia (18,18 proc.), Krzysztof Bosak ( 5,63 proc.) oraz Robert Biedroń (4,11 proc.). Kolejni kandydaci zdobyli w Belgii poparcie w granicach jednego lub poniżej 1 procenta. W sumie odnotowano 9 011 głosów, frekwencja wyniosła 87 proc. - blisko 4 proc. głosów było nieważnych, bo w pakiecie wyborczym brakowało oświadczenia.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka