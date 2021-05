Belgia: W piątek godzina policyjna tylko na dwie godziny

W Brukseli godzina policyjna rozpocznie się w piątek tak jak przez ostatnie tygodnie o godz. 22, ale tym razem potrwa tylko do północy, a nie do rana następnego dnia. To dlatego, że od soboty godzina policyjna wprowadzona z powodu Covid-19 przestaje obowiązywać.

Ci, którzy piątkowy wieczór w belgijskiej stolicy będą chcieli spędzić ze znajomymi na świeżym powietrzu, będą musieli przed godz. 22 znaleźć się w swoich domach. Inaczej grozi im mandat w wysokości nawet kilkuset euro, jeśli zostaną zatrzymani przez policję.

Jednak już punktualnie o północy z piątku na sobotę będą mogli znów opuścić swoje mieszkania i spotkać się ze znajomi np. w parku, ponieważ od soboty przestaje obowiązywać godzina policyjna.

"To nowy poziom absurdu" - powiedział flamandzki parlamentarzysta Gilles Verstraeten, cytowany przez telewizję VRT. "To belgijski żart i niezbyt zabawny! To jest rodzaj tych rzeczy, które wystarczy zrobić, aby ludzie zaczęli wątpić w cały pakiet środków dotyczących pandemii" - dodał.

Poza Brukselą godzina policyjna w Belgii obowiązuje od tygodni tylko od północy. Od soboty w całym kraju będą mogły być otwarte restauracje i bary.

Z Brukseli Łukasz Osiński