Belgia: Wariant Delta odpowiada za ok. 50 proc. infekcji koronawirusem

Delta jest obecnie w Belgii najbardziej rozpowszechnionym wariantem koronawirusa wśród osób, u których stwierdza się pozytywny wynik testu. Odpowiada za ok. 50 proc. infekcji.

Jak informuje VRT, belgijskie władze przewidują, że do końca miesiąca prawie wszystkie nowe zakażenia koronawirusem w Belgii będą dotyczyć wariantu Delta.

Wirusolog profesor Marc Van Ranst mówi, że nie jest to powód do paniki. Jednak on i inni eksperci twierdzą, że potrzebna jest ostrożność, ponieważ poziom szczepień w Belgii nie jest jeszcze wystarczająco wysoki.

Występując w programie publicystycznym VRT Radio 1 profesor Van Ranst powiedział, że "niebezpieczeństwo pozostanie ograniczone, jeśli będziemy nadal szczepić".

"Liczba przypadków może wzrosnąć, ale liczba przypadków, które trafią do szpitala lub zakończą się śmiercią pozostanie ograniczona, gdy osiągniemy poziom szczepień, który normalnie powinniśmy osiągnąć" - zaznaczył.

W ciągu ostatnich kilku dni liczba osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa zaczęła ponownie rosnąć. Eksperci twierdzą jednak, że przynajmniej po części wynika to z większej liczby badań, w szczególności wśród tych, którzy mają wyjechać na zagraniczne wakacje. Pomimo wzrostu liczby nowych zakażeń liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach nadal spada.

Z Brukseli Łukasz Osiński