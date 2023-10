Belgia: Wicepremier Van Quickenborne zrezygnował ze stanowiska w związku z zamachem w Brukseli

Wicepremier i minister sprawiedliwości Belgii Vincent Van Quickenborne poinformował w piątek wieczorem na konferencji prasowej, że podał się do dymisji w związku z poniedziałkowym zamachem w Brukseli. Okazało się, że Tunezja występowała wcześniej o ekstradycję mordercy, co zostało zignorowane przez brukselską prokuraturę. “Biorą za to polityczną odpowiedzialność” - powiedział dziennikarzom wicepremier.

"Popełniono rażący, niedopuszczalny błąd, który ma dramatyczne konsekwencje" - powiedział dziennikarzom Van Quickenborne. W dochodzeniu w sprawie poniedziałkowego ataku terrorystycznego, w którym z rąk Tunezyjczyka Abdesalema Lassoueda zginęło dwóch Szwedów, wyszły na jaw "dodatkowe ważne informacje" - przekazał polityk.

Okazało się, że Tunezja zwróciła się do Belgii w ubiegłym roku o ekstradycję Lassoueda, który miał do odsiedzenia zaległy wyrok 26 lat i 8 miesięcy więzienia.

"Wniosek o ekstradycję został przekazany do prokuratury w Brukseli. Właściwy sędzia nie zastosował się do tego. To indywidualny, rażący, niedopuszczalny błąd z dramatycznymi konsekwencjami" - mówił Van Quickenborne.

"Nawet jeśli jest to indywidualny błąd, chcę wziąć na siebie odpowiedzialność polityczną. Rezygnuję" - powiedział polityk.

Premier Aleksander De Croo poinformował wieczorem na platformie X (d. Twitter), że przyjmuje dymisję "do wiadomości". "Szacunek za odwagę polityczną" - napisał belgijski premier.

