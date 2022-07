Belgia: Wirusolog: szczyt fali wariantu BA.5 koronawirusa został osiągnięty

Szczyt fali wariantu BA.5 koronawirusa został osiągnięty - uważa belgijski wirusolog Marc Van Ranst. "Czekamy teraz na nowy wariant, który będzie trochę bardziej zaraźliwy, ale jednocześnie będziemy mniej chorzy" - dodał.

Jak podał dziennik "Le Soir", od 15 do 21 lipca w Belgii zaobserwowało 13-procentowy spadek zakażeń w porównaniu z poprzednim okresem oraz niewielki wzrost liczby przyjęć do szpitali - o 4 proc. W kraju średnio 6848 osób dziennie ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, a 162 osoby trafiają do szpitali. Wariant Omikron BA.5 stanowi 80,7 proc. infekcji obecnie w Belgii.

"Myślę, że po 1 września trzeba będzie ponownie podjąć środki. Widzę powrót masek na usta, zwłaszcza w transporcie publicznym. Sale imprezowe, teatralne i koncertowe będą musiały zadbać o prawidłową wentylację, aby niczego nie trzeba było anulować" - powiedział gazecie "Nieuwsblad" wirusolog Van Ranst, który współpracuje z belgijskim rządem.

Szczyt fali wariantu BA.5 został osiągnięty - ocenia ekspert. Wzrasta liczba zgonów i przyjęć do szpitali, ale - jak wskazuje - "te liczby zawsze pojawiają się z pewnym opóźnieniem".

"Czekamy teraz na nowy wariant, który będzie trochę bardziej zaraźliwy, ale jednocześnie będziemy mniej chorzy. Teraz to wiemy. Każdy nowy wariant jest bardziej zaraźliwy, ale sprawia, że ludzie mniej chorują dzięki szczepieniom i infekcjom, które już przeszliśmy" - powiedział Van Ranst.

Z Brukseli Łukasz Osiński