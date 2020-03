Belgia: Władze odradzają obywatelom wszystkie wyjazdy zagraniczne

Belgijskie MSZ zaapelowało do obywateli, by unikali wyjazdów zagranicznych, wskazując na ryzyko zamknięcia granic i problemy z powrotem do kraju. 133 zakażenia Covid-19 zanotowano w ciągu ostatniej doby, zwiększając ich bilans do 689 - poinformowały władze federalne kraju.

"Tak wiele państw podejmuje kwarantannę lub zamyka swoje granice, że nie można zagwarantować normalnego przekraczania granic. Ryzyko pozostanie w innym kraju jest tak wysokie, że wszystkie wyjazdy zagraniczne są odradzane" - poinformował resort spraw zagranicznych Belgii.

Każdy, kto przebywa za granicą, powinien najpierw skontaktować się z lokalnymi władzami, organizatorem wycieczek lub linią lotniczą w celu uzyskania pomocy. "W nagłych przypadkach można skontaktować się z ambasadą Belgii w kraju, w którym się przebywa" - podkreślił resort.

Jak dotąd 97 osób zostało hospitalizowanych w Belgii z powodu Covid-19, z czego 24 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Zmarła też czwarta zakażona osoba, miała 80 lat.

Rząd belgijski ogłosił w czwartek, w ślad za innymi krajami europejskimi, zamknięcie wszystkich szkół, kawiarni, restauracji i niektórych sklepów w związku z epidemią koronawirusa. Decyzja weszła w życie o północy w piątek i ma obowiązywać do 3 kwietnia. Szkoły będą zamknięte przez pięć tygodni - oświadczyła p. o. premiera Belgii Sophie Wilmes.

Wilmes zapewniła, że nie jest planowana całkowita blokada miast i poszczególnych terytoriów. Supermarkety i apteki pozostaną otwarte; co do innych sklepów wprowadzony będzie obowiązek wstrzymania handlu podczas weekendów.

Z Brukseli Łukasz Osiński