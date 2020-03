Belgia: Władze przedłużają ogólnokrajową kwarantannę do 18 kwietnia

Władze Belgii zdecydowały w piątek o przedłużeniu o dwa tygodnie obowiązywania specjalnych procedur dotyczące wychodzenia z domu i przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczenia dotyczące całej ludności mają potrwać do 18 kwietnia.

O decyzji władz poinformował belgijski nadawca radiowo-telewizyjny RTBF.

Wychodzenie z domów ograniczone jest do nagłych wypadków: w celu pójścia do sklepu spożywczego, apteki, banku, na pocztę lub na stację benzynową. W pomieszczeniach i na zewnątrz musi być zachowana co najmniej 1,5-metrowa odległość między ludźmi.

Zakazane są spotkania, ale możliwa jest aktywność fizyczna na zewnątrz taka jak spacer, jogging, jazda na rowerze, ale tylko z osobą, z którą mieszka się pod jednym dachem.