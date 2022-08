Belgia: Władze: w pierwszym półroczu w porcie w Antwerpii przejęto m.in. 35,8 tony kokainy

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku w porcie w Antwerpii udaremniono przemyt 35,8 tony kokainy, 2,2 tony haszyszu i 1,3 tony heroiny - poinformował w czwartek minister finansów Belgii Vincent Van Peteghem, cytowany przez portal Brussels Times.

Minister podkreślił również, że mimo sukcesów w walce z przemytem jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza, że Europa staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla handlarzy narkotyków. Przypomniał, że pierwsza piątka krajów, z których do Belgii trafia kokaina to: Panama, Ekwador, Paragwaj, Kolumbia i Brazylia.