Belgia: Wolniejszy wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2

Chociaż liczba zakażeń koronawirusem w Belgii nadal rośnie, tempo tego wzrostu słabnie. Od 26 lipca do 1 sierpnia przeciętnie odnotowywano 535 nowych przypadków SARS-CoV-2 dziennie - informuje na swoich stronach telewizja VRT. To wzrost o 58 proc. w stosunku do okresu od 19 do 25 lipca.

Liczba pacjentów przyjmowanych do szpitala wynosi średnio niemal 23 dziennie, co oznacza wzrost o 27 proc. w ciągu tygodnia. Każdego dnia umiera średnio 2,4 pacjentów z Covid-19 i ta liczba jest stabilna od tygodni.

Pod koniec lipca w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem belgijskie władze zaostrzyły specjalne środki wprowadzone z powodu pandemii. Podjęły decyzję m.in. o zmniejszeniu liczby osób, z którymi można spotykać się na co dzień w swoim domu.

Tzw. bańka społeczna to maksymalna liczba osób, z którymi może się spotykać każdy mieszkaniec kraju. Dotychczas było to 15 tych samych osób tygodniowo, nie licząc dzieci poniżej 12 lat, jednak władze zdecydowały, że w najbliższych tygodniach będzie to pięć osób.

Zmniejszono także liczbę osób, które mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych w zamkniętych przestrzeniach - z 200 do 100 - i na zewnątrz z kolei z 400 do 200. Zakrycie ust i nosa na takich imprezach jest obowiązkowe.

Telepraca jest nadal "wysoce rekomendowana", a w sklepie będzie mogła przebywać tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego i robić zakupy przez maksymalnie 30 minut.

Belgia zawiesiła też kolejną, piątą fazę wychodzenia z obostrzeń związanych z pandemią. Dotyczyła ona zniesienia restrykcji związanych z organizowaniem dużych imprez masowych.

Z Brukseli Łukasz Osiński