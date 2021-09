Belgia: Wzrasta liczba chorych na Covid-19, ale spada liczba przyjęć do szpitali

W ciągu minionych siedmiu dni w Belgii odnotowano 4-procentowy wzrost liczby nowych przypadków Covid-19, ale liczba przyjęć do szpitali spada. Belgijskie szpitale codziennie od 17 do 23 września przyjmowały 55 nowych pacjentów, co oznacza 9-procentowy spadek w ciągu tygodnia.

Jak podaje telewizja VRT, od 14 do 20 września każdego dnia odnotowywano średnio 2059 nowych przypadków wirusa. To o 4 procent więcej niż w ciągu poprzedniego tygodnia, ale jednocześnie liczba testów wzrosła o 11 procent, osiągając prawie 48 000 dziennie.

Obecnie w belgijskich szpitalach przebywa 692 pacjentów z Covid-19, z czego 216 pozostaje na oddziałach intensywnej terapii.

Z Brukseli Łukasz Osiński