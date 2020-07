Belgia: Wzrost liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2

Według danych instytutu zdrowia publicznego Sciensano, od 21 do 27 lipca średnio 371 osób każdego dnia otrzymało w Belgii pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To o 62 proc. więcej niż w czasie siedmiu dni poprzedzających, kiedy bylo to 228 osób.

Jednocześnie jak informuje w piątek nadawca VRT liczba osób hospitalizowanych w kraju z powodu Covid-19 nadal rośnie. Od 24 do 30 lipca do szpitali przyjmowano średnio 24 osoby dziennie. To o 60 proc. więcej niż w okresie od 17 do 23 lipca.

Jak dotąd nie nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych pandemii w Belgii. Od 21 do 27 lipca średnia zgonów wyniosła trzy dziennie.

Do tej pory 68 tys. osób w Belgii uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa; 9840 chorych na Covid-19 zmarło.

Z Brukseli Łukasz Osiński