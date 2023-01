Belgia: Za obrazę majestatu już nie grozi więzienie

Belgia zniosła możliwość orzekania wyroków więzienia za przestępstwo obrazy majestatu, definiowanej jako atak na autorytet monarchy lub rodu królewskiego. Nie oznacza to jednak, że zniesławienie króla jest bezkarne.

Jak podał portal informacyjny VRT, obraza majestatu w obecnym znaczeniu została usunięta z belgijskiego kodeksu karnego jako przestępstwo. Nie znaczy to jednak, że każdy, kto chce może ustnie lub pisemnie zaatakować głowę państwa lub dom królewski. Tak jak każdy inny obywatel, król i członkowie rodziny królewskiej będą korzystać z ochrony prawnej przed zniesławieniem, czy narażeniem na szwank ich reputacji przez głoszenie nieprawdy.

Do tej pory obraza majestatu mogła skutkować wyrokiem więzienia do trzech lat, a także grzywną. Obraza majestatu została wprowadzona do belgijskiego kodeksu karnego w 1847 r. W 2021 r. belgijski trybunał konstytucyjny orzekł jednak, że narusza to prawo do wolności słowa, zapewniając królowi szerszą ochronę niż innym obywatelom.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz