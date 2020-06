Belgia znacznie łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią

Belgijskie władze ogłosiły w środę dalsze złagodzenie środków wprowadzonych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. 8 czerwca w kraju będą mógł być otwarte bary i restauracje, a mieszkańcy będą mogli poruszać się po kraju turystycznie.

Przemawiając na konferencji prasowej w Brukseli premier Sophie Wilmes poinformowała, że 8 czerwca Belgia rozpoczyna trzecią fazę wychodzenia z ograniczeń.

Premier mówiła jednak o zasadach, których ciągle będzie trzeba przestrzegać, w tym o higienie rąk i organizowaniu zajęć poza budynkami, jeśli to możliwe, a jeśli nie to odpowiednim wentylowaniu pomieszczeń. Wskazała, że dystans społeczny nadal będzie koniecznością, z wyjątkiem osób mieszkających w tym samym domu, najbliższych znajomych i dzieci poniżej 12 lat.

Jak przypomina VRT, obecnie każde gospodarstwo domowe może spotkać się z 4 innymi osobami, jednak zawsze muszą to być ci sami ludzie, którzy tworzą "bańkę społecznościową". Od 8 czerwca grupa osób, z którymi będzie mogło spotykać się gospodarstwo domowe, zostanie zwiększona do 10 tygodniowo. Spotkania nie będą mogły przekraczać dziesięciu osób, w tym dzieci.

Co ważne, bary i restauracje będą mogły zostać otwarte, jeśli dystans społeczny zostanie zachowany. Przy jednym stole nie będzie mogło być więcej, niż dziesięć osób. Bary, restauracje i nocne sklepy będą mogły być otwarte do godz. 1 w nocy. Kelnerzy będą musieli nosić maseczki. Sale bankietowe, kasyna i salony gier pozostają zamknięte do końca sierpnia.

Możliwe będzie też organizacja w nabożeństw kościołach, przy czym nie będzie mogło w nich uczestniczyć więcej, niż 100 osób. Od 1 lipca ta liczba zwiększy się do 200. Od 1 lipca otwarte zostaną też kina i teatry.

Od 8 czerwca możliwe będzie uprawianie prawie wszystkich sportów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Obowiązują pewne ograniczenia. Trening dla sportów kontaktowych, takich jak judo, piłka nożna, zapasy i koszykówka, musi być bezdotykowy. Centra fitness mogą zostać ponownie otwarte. Centra odnowy biologicznej i baseny pozostają zamknięte.

Od najbliższego poniedziałku dozwolone są wyjazdy turystyczne po Belgii na jeden lub kilka dni. Od 15 czerwca władze belgijskie zezwalają na wyjazdy zagraniczne w ramach strefy Schengen.

Z Brukseli Łukasz Osiński