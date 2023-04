Belgijski wywiad wojskowy: największym zagrożeniem są działania szpiegowskie i ingerencyjne Rosji oraz Chin

Szpiegostwo i obca ingerencja osiągnęły poziom niespotykany od czasów zimnej wojny - wynika z opublikowanego po raz pierwszy w historii raportu Service General du Renseignement et de la Securite (SGRS), czyli belgijskiego wywiadu wojskowego. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Belgii są działania szpiegowskie i ingerencyjne Rosji oraz Chin.

"Zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego są, oprócz tej ingerencji, brutalny ekstremizm, terroryzm i działania cybernetyczne" - twierdzi Wim Robberecht, szef SGRS, cytowany przez dziennik "Le Soir", który omówił raport służby.

Służba wywiadu wojskowego przypomina w opracowaniu, że 29 marca 2022 r. Belgia wydaliła 21 rosyjskich dyplomatów, co "doprowadziło do tymczasowego ograniczenia zdolności rosyjskiego wywiadu na terytorium Belgii". "Jednakże rosyjskie służby wywiadowcze będą dostosowywać się do rozwoju sytuacji, aby sprostać ich potrzebom wywiadowczym" - czytamy w raporcie.

SGRS ocenia, iż Rosja będzie nasilała ataki w sieci. "Działania ransomware umożliwiają Rosji przeprowadzanie destrukcyjnych ataków na członków NATO, pozostających poniżej progu określonego w artykule 5. Dlatego uważamy, że tendencja do wykorzystywania oprogramowania ransomware jako broni geopolitycznej będzie się nasilać" - twierdzą analitycy belgijskiego wywiadu wojskowego.

Oprogramowanie ransomware blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt danych, a następnie żąda od zaatakowanego okupu za przywrócenie stanu pierwotnego.

Andrzej Pawluszek