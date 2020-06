Benedykt XVI nie pokaże się publicznie podczas pobytu w Niemczech

Emerytowany papież Benedykt XVI, który przebywa od czwartku w Ratyzbonie w Niemczech, dokąd poleciał do chorego starszego brata, zatrzymał się w tamtejszym seminarium i nie będzie pokazywał się publicznie. Poinformował o tym Watykan za niemiecką diecezją.

93-letni Benedykt XVI po raz pierwszy opuścił Włochy od czasu swej rezygnacji z urzędu w 2013 roku i pilnie udał się do swojej ojczyzny do starszego o trzy lata brata, księdza Georga Ratzingera, którego stan nagle się pogorszył. Ostatni raz był w Niemczech w 2011 roku, gdy składał tam wizytę jako papież.

Watykan ogłosił, że Benedykt XVI pozostanie w Ratyzbonie tyle, ile będzie to konieczne.

Tamtejsza diecezja w Bawarii zaapelowała do wiernych, by uszanowali obecną sytuację i pozwolili na to, by "głęboko osobiste spotkanie" braci pozostało prywatne.

Jak podała diecezja, w czwartek bracia odprawili razem mszę w domu księdza Ratzingera, gdzie Benedykt XVI spędza większość czasu. Także na piątek zapowiedziano wspólną mszę.