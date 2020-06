Benedykt XVI powróci w poniedziałek z Niemiec do Watykanu

Emerytowany papież Benedykt XVI wróci w poniedziałek z Niemiec do Watykanu - ogłosił rzecznik diecezji w Ratyzbonie, gdzie przebywa on u chorego starszego brata. Poleciał do Bawarii w czwartek, gdy pogorszył się stan zdrowia 96-letniego księdza Georga Ratzingera.

Według infomacji przekazanych przez rzecznika diecezji niemieckiej agencji katolickiej KNA, cytowanego przez oficjalny portal Vatican News, emerytowany papież odleci z Monachium w poniedziałek rano.

Gdy 93-letni Benedykt XVI poleciał do swej ojczyzny w trybie pilnym na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia brata, Watykan informował, że pozostanie tam tak długo, jak będzie to konieczne. Zatrzymał się w gmachu seminarium w Ratyzbonie i większość czasu spędza w domu brata w tym mieście. Nie pokazuje się publicznie.

Papież Ratzinger opuścił po raz pierwszy Włochy od swej rezygnacji w 2013 roku. Od tego czasu mieszka w rezydencji w Ogrodach Watykańskich.

Poprzednim razem był w Niemczech z wizytą apostolską w 2011 roku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka