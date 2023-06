Berlin przekaże Słowacji dwa systemy obrony powietrznej MANTIS

Niemcy podarują Słowacji dwa systemy obrony powietrznej bliskiego zasięgu MANTIS. Umowę w tej sprawie podpisali w czwartek w Bratysławie przedstawiciele resortów obrony obu krajów. Uzbrojenie tego typu zostało opracowane do ochrony baz niemieckich w Afganistanie.

Według ministra obrony Słowacji Martina Sklenara pierwszy z tych systemów zostanie dostarczony w ciągu kilku tygodni. Dokładna data dostawy będzie przedmiotem negocjacji ze stroną niemiecką.

Każdy z dwóch systemów składa się z minimum 6 zautomatyzowanych dział, 2 stacji czujników i stanowiska dowodzenia. Niemcy dostarczą także 3 radary obserwacyjne MANTIS o zasięgu do 100 km i zapewnią szkolenie słowackich żołnierzy. 44 z nich już uczy się obsługi systemu i radarów na poligonie w Todendorf w Niemczech.

System obrony powietrznej MANTIS to stacjonarny, w pełni zautomatyzowany system uzbrojenia przeznaczony do ciągłej obrony obiektów naziemnych przed nadlatującymi pociskami rakietowymi, artyleryjskimi, moździerzami oraz dronami. MANTIS opracowano przede wszystkim w celu ochrony baz w Afganistanie, gdzie do niedawna stacjonowali niemieccy żołnierze.

Piotr Górecki