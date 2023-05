Berlińska policja: to był najspokojniejszy 1 maja od lat

1 maja przez Berlin tradycyjnie przemaszerowały lewicowe i ekstremistycznie lewicowe grupy. W ocenie rzecznika stołecznej policji był to najspokojniejszy 1 maja od 1987 roku. Potwierdził jednak prowadzenie śledztwa w sprawie antysemickiego incydentu, do którego doszło podczas jednej z demonstracji – informuje we wtorek portal dziennika „Welt”.

Przemarsz radykalnych lewicowych grup w Berlinie odbył się w poniedziałek wieczorem na terenie dzielnic Neukoelln i Kreuzbergu. Po oficjalnym zakończeniu demonstracji miało miejsce starcie lewicowych radykałów z policją - w stronę funkcjonariuszy poleciały m.in. butelki. Aresztowano 9 osób, jeden policjant został ranny - poinformował rzecznik. Z szacunków policji wynika, że w marszu wzięło udział ok. 12 tys. osób, organizatorzy mówili o 20 tys. uczestników. W ocenie policji demonstracja przebiegała jednak wyjątkowo spokojnie.

"Wiele wskazuje na to, że był to najspokojniejszy maj od 1987 roku" - skomentował rzecznik policji. Uczestnicy manifestacji mieli zakaz noszenia kominiarek i ochraniaczy. Warunek ten był w dużej mierze ignorowany przez demonstrantów z tzw. Czarnego Bloku - podkreśla "Welt".

W ramach jednej z demonstracji w Berlinie pojawiła się grupa, "machająca flagami palestyńskimi i wykrzykująca antysemickie hasła". Jak potwierdziła berlińska policja, w tej sprawie prowadzone jest już dochodzenie.

1 maja protesty radykalnych ugrupowań miały miejsce także w innych miastach Niemiec. W zorganizowanej przez anarchistów "czarno-czerwonej" demonstracji w Hamburgu wzięło udział ok. tysiąca osób. Funkcjonariusze oddzielili tam grupę kilkudziesięciu zamaskowanych osób. "Czarny Blok, liczący około 150 osób, odmawiał zdjęcia masek" - relacjonuje "Welt". Po interwencji policji prowadzący zgromadzenie przerwał wiec.

Podczas podobnej demonstracji w Stuttgarcie policja interweniowała kilkakrotnie. "Działacze z lewicowych ekstremistycznych organizacji byli zamaskowani, nie przestrzegali warunków (zgromadzenia), zagłuszali oficjalne komunikaty głośną muzyką" - wyjaśnił rzecznik tamtejszej policji. Funkcjonariusze użyli tam gazu pieprzowego.