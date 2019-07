Bez wyraźnego rozstrzygnięcia na Wall Street

Po spadkowej sesji w Europie, notowania na Wall Street również zaczęły się na minusie. W dalszej części sesji amerykańskim akcjom udało się odrobić większość strat. Inwestorzy czekają na wystąpienie szefa Fed Jerome'a Powella przed Kongresem

Dow Jones zniżkuje trzecią sesję z rzędu.

Indeks S&P 500 zwyżkował o 0,12 proc., a Nasdaq Composite zyskał 0,54 proc. Jedynie Dow Jones Industrial (DJI) zniżkował trzecią sesję z rzędu - tym razem o 0,08 proc.



O spadku DJI przesądziła przecena akcji koncernu 3M o 2,1 proc., po obniżeniu rekomendacji przez RBC Capital Markets.



Nasdaq pociągnęły w górę notowania Facbooka i Amazona, które zyskały po ponad 1 proc.



- Premia za ryzyko, której domagają się inwestorzy, kupując amerykańskie akcje, stale spada, jest jednak znacznie powyżej poziomów obserwowanych w poprzednich cyklach - napisano w raporcie BlackRock.



W tym tygodniu dwukrotnie w Kongresie pojawi się prezes Fed Jerome Powell. W środę Powell będzie zeznawał przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów, a w czwartek przed komisją bankową Senatu. Wysłuchania prezesa Fed w Kongresie to standardowa procedura, która ma miejsce raz na pół roku. Inwestorzy będą mogli ostatecznie wyrobić sobie zdanie, na temat ewentualnej obniżki stóp procentowych i jej skali na lipcowym posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku.



Rynki nadal oceniają prawdopodobieństwo obniżenia stóp proc. w lipcu o 25 pb na niemal 100 proc.



Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow powiedział we wtorek, że wierzy, iż Rezerwa Federalna ma możliwość obniżenia stóp procentowych, gdy spotyka się w tym miesiącu, tym samym odwracając podwyżkę stóp, która miała miejsce w grudniu.



- Obniżka w lipcu będzie trudna do uniknięcia, biorąc pod uwagę obecne wyceny rynkowe, ale Powell może wykorzystać okazję do zarządzania oczekiwaniami wykraczającymi poza nadchodzące spotkanie - powiedział Craig Erlam, starszy analityk rynku w OANDA.



- Obecna pewność rynków, że stopy procentowe zostaną obniżone na posiedzeniu Fedu pod koniec lipca jest nieuzasadniona. (...) W perspektywie krótkoterminowej rynki wierzą, że mogą mieć ciastko i zjeść ciastko - powiedział John Veil, główny strateg w Nikko Asset Management.



- Podstawowe dane z rynku pracy USA były dość mocne, ale płace były takie sobie, dlatego obniżka o 25 pb byłaby uzasadniona jako ruch wyprzedzający i myślę, że obecne wyceny rynkowe są uczciwe - powiedział Naoya Oshikubo, starszy ekonomista w Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.



We wtorek Powell zabrał głos nt. stress testów w bankach. Prezes Fedu powiedział podczas konferencji w Bostonie, że banki stały się dużo lepsze w ocenie stojących przed nimi ryzyk oraz w radzeniu sobie z nimi, ale system stress testów musi być nadal rozwijany, by nie stał się sztywną procedurą, która tylko rodzi samozadowolenie wśród pożyczkodawców.



W środę planowana jest publikacja "minutek" z ostatniego posiedzenia FOMC, a w czwartek i piątek opublikowane zostaną dane o czerwcowej inflacji CPI i PPI w USA.