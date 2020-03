Bezpieczeństwo przedmiotem rozmów marszałek Elżbiety Witek w Kongresie USA

Kwestie bezpieczeństwa zdominowały wtorkowe rozmowy marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek w Kongresie USA. Wzięła w nich udział m.in. przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która zapewniła, że USA robią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo Europie.

"Kwestie dotyczące bezpieczeństwa to były najważniejsze sprawy, które omawialiśmy w kontekście sankcji na Rosję, tego co się dzieje za wschodnią granicą, tego że nie rozwiązany jest w dalszym ciągu konflikt na Ukrainie i niebezpieczeństwie jakie to ze sobą niesie" - mówiła Witek dziennikarzom po spotkaniu na Kapitolu.

Jak dodała tematem dyskusji była też szeroko pojęta współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce. W rozmowach w Kongresie uczestniczyli także parlamentarzyści Litwy, Łotwy i Estonii. Mówili, że chcieliby aby wojska amerykańskie były też w ich krajach.

W trakcie rozmów marszałek Sejmu RP zwróciła uwagę na inicjatywę Trójprzymierza prezydenta Andrzeja Dudy która, jak zaznaczyła, świetnie się rozwija. Dziękowała Kongresowi Stanów Zjednoczonych za finansowania tego projektu.

"Są środki, miliardy dolarów, które mają pójść na projekty infrastrukturalne. To jest inwestowanie nie tylko w rozwój infrastruktury i gospodarki, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo nie tylko w skali europejskiej, ale transatlantyckiej" - mówiła marszałek.

Przypomniała kongresmanom, że kiedy w czasie "Solidarności" Polska walczyła z reżimem komunistycznym, wspierał ją bardzo rząd republikańskiego prezydenta Ronalda Reagana. W trakcie starań o wejście do NATO w sukurs przyszła ekipa Demokraty Billa Clintona.

Marszałek wyraziła zadowolenie, że Pelosi potwierdziła to, na co sama zwróciła uwagę, że nie ma znaczenia kto rządzi w Stanach Zjednoczonych ponieważ kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze.

Witek przytaczała wypowiedź szefowej Izby Reprezentantów, że sprawy bezpieczeństwa są zasadnicze i bez względu na to kto sprawuje władzę trzeba podjąć w tej sprawie wysiłki, co Stany Zjednoczone robią, aby zapewnić bezpieczeństwo w Europie. Bezpieczeństwo w Europie jest także bezpieczeństwem na świecie a zagrożenie ze strony Rosji wciąż istnieje.

"Zastanawialiśmy się nad tym, co można zrobić, co Unia Europejska jeszcze może zrobić. Szczególnie chodziło o zaostrzenie sankcji. Była rozmowa o tym czy wszystkie kraje Unii Europejskie się z tymi sankcjami zgadzają, jak Stany Zjednoczone na to patrzą" -sprecyzowała marszałek Sejmu uznając rozmowę za ważną.

"Pamiętacie państwo jak długo mówimy o tym, że projekt Nord Stream 2 jest politycznie szkodliwy ze względu na bezpieczeństwo Polski, przede wszystkim Polski, a przecież Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję, żeby wprowadzić sankcje dla tych podmiotów, które realizuję Nord Stream 2. Natomiast dzisiaj koledzy z Łotwy zwracali uwagę, że należałoby także sankcjami objąć nie tylko tych, którzy budują, ale wszystkie pozostałe podmioty które współpracują w ramach Nord Stream 2" - akcentowała Witek.

Odniosła się też do rozmów z parlamentarzystami krajów bałtyckich na temat koronawirusa. Powiedziała, że stosowane są tam rutynowe środki jak w przypadku innych chorób zakaźnych. Litwa wprowadziła natomiast stan wyjątkowy, ale bardziej zapobiegawczo, niż dlatego, że coś się tam złego dzieje. Odwołano wszelkie imprezy, stąd przełożony został jej wyjazd na Litwę z okazji rocznicy niepodległości. Ani w Estonii, ani na Litwie na razie nie podejmuje się nadzwyczajnych kroków - podkreśliła Witek.

Wtorkowy program wizyty marszałek Sejmu przewidywał m.in. spotkanie z przewodniczącymi House Baltic Caucus: kongresmenami Republikaninem Adamem Schiffem z Kalifornii i Demokratą Johnem Shimkusem z Illinois. Obejmował także spotkanie z republikańskim przewodniczącym komisji spraw zagranicznych Senatu Jamesem E. Rischem oraz z najważniejszym Demokratą w komisji Bobem Menendezem.

W środę w Waszyngtonie marszałek Sejmu ma wziąć udział w panelu analityków w konserwatywnym think-tanku Heritage Foundation poświęconym sytuacji politycznej USA wiążącej się m.in. z wyborami. Następnie zaplanowano złożenie wieńca na grobie Jana Karskiego oraz zwiedzanie Centrum Kultury im. papieża Jana Pawła II.

Po południu marszałek Witek wyjeżdża do Nowego Jorku.

Andrzej Dobrowolski