Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne głównymi tematami rozmowy prezydentów Polski i Nigerii

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego były głównymi tematami rozmowy prezydentów Polski i Nigerii, Andrzeja Dudy i Muhammadu Buhariego we wtorek w Abudży. "Chcielibyśmy, żeby w przyszłości dostawy surowców energetycznych do Polski z Nigerii były większe" - oświadczył polski przywódca.

Na wspólnej konferencji prezydent Duda poinformował, że najważniejszymi zagadnieniami rozmowy z prezydentem Buharim były kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.

"Oba te tematy są związane z sytuacją, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w naszej części Europy, kryzysem wywołanym rosyjską agresja na Ukrainę. Rosyjska agresja na Ukrainę, niczym nieuzasadniona, wywołuje niestety bardzo poważny kryzys żywnościowy, jak i bardzo poważny kryzys energetyczny. Dlatego zarówno wsparcie dla Ukrainy w możliwościach eksportowania przez nią produktów rolnych, jak również wsparcie dla krajów Afryki - w pierwszej kolejności dla naszego partnerskiego kraju, jakim jest Nigeria - dla nas jest bardzo ważne, także jako kraju członkowskiego ONZ" - mówił prezydent.

Jak dodał, stąd zacieśnianie współpracy między Polską a Nigerią. Poinformował, że podczas spotkania podpisano memorandum o współpracy Polski i Nigerii w zakresie rolnictwa - jak zaznaczył - ważnej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Nigerii i innym krajom Afryki, a także usprawniania nigeryjskiego rolnictwa.

"Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego dzisiejsze rozmowy są dla nas bardzo ważne jeśli chodzi o dostawy do Polski i UE gazu LNG, jak i ropy naftowej. Nigeria jest krajem bardzo zasobnym w te surowce i pierwsze dostawy do naszego terminalu w Świnoujściu, jak również import ropy naftowej przez Lotos do Polski już miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Chcielibyśmy tę współpracę zacieśniać, chcielibyśmy, żeby w przyszłości dostawy do naszego kraju z Nigerii były większe, by na tym polu następował rozwój naszych relacji gospodarczych" - oświadczył prezydent.

Duda zwrócił uwagę, że jego wizyta w Nigerii jest pierwszą oficjalną wizytą prezydenta Polski w tym kraju od momentu ustanowienia relacji dyplomatycznych 60 lat temu.

Prezydent Buhari ze swej strony poinformował, że poza podpisanym we wtorek memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa, przygotowywanych jest szereg kolejnych porozumień między Polską a Nigerią, w tym memorandum o współpracy obronnej.

"Jesteśmy gotowi do wzmacniania naszych wzajemnych relacji w różnych sferach" - zapewnił.

Zdaniem prezydenta Nigerii relacje handlowe między oboma krajami, choć trwają już jakiś czas, nie wykorzystały całego swojego potencjału. "Jako Nigeria wyrażamy naszą gotowości do wzmacniania i pogłębiania współpracy ekonomicznej, ale także współpracy w dziedzinie energetyki, rolnictwa i przetwórstwa" - zadeklarował Buhari.

Podziękował za wysiłki Polski, wkładane w pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także za pomoc w powrocie nigeryjskich studentów z Ukrainy.

Z Abudży Aleksandra Rebelińska

