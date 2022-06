Bezpłatne bilety dla ukraińskich uchodźców, którzy dostali wizy, ale nie stać ich na lot do Kanady

Ukraińscy uchodźcy, którzy otrzymali wizy kanadyjskie w ramach specjalnego programu pomocy CUAET, a którzy mają trudności z opłaceniem lotu do Kanady, mają od piątku dostęp do bezpłatnych biletów, przyznawanych według kolejności zgłoszeń.

Zapisy są otwarte od 17 czasu polskiego w piątek - informuje na swojej stronie internetowej Miles4Migrants, organizacja zajmująca się logistyką programu wykorzystującego m.in. przekazywane punkty w programach lojalnościowych.

"Na początek dostępnych jest 500 biletów. Więcej będzie udostępnionych później" - poinformował rząd Kanady na swojej stronie internetowej. Według rządowych zapowiedzi z kwietnia, celem programu jest udostępnienie 10 tys. biletów.

Miles4Migrants doradza w informacji na swojej stronie, by mieć kopie dokumentów - od paszportu do wizy - w formie elektronicznej, ponieważ trzeba je będzie dołączyć do elektronicznego formularza, na którego wypełnienie czas jest ograniczony. Email potwierdzający wypełnienie formularza nie jest potwierdzeniem, że otrzymało się bilet - przypomniała organizacja.

Trzy tygodnie temu rząd Kanady w partnerstwie z liniami lotniczymi i organizacjami charytatywnymi utworzył fundusz pomagający w opłaceniu biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy. Kanadyjskie linie lotnicze Air Canada wniosły 100 mln punktów lojalnościowych i umożliwiły firmom oraz osobom prywatnym przekazywanie punktów. Fundusz zbiera też wpłaty pieniężne. Koordynacją zajmuje się wyspecjalizowana w organizowaniu podróży dla uchodźców Miles4Migrants.

Wizy w ramach programu pomocy uchodźcom ukraińskim są przyznawane w ramach ogłoszonego w połowie marca br. programu uproszczonych formalności wizowych CUAET (Canada - Ukraine authorization for emergency travel). Program ten umożliwia legalny pobyt przez trzy lata oraz uzyskanie pozwolenia na pracę. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne. Rząd poinformował, że do końca maja złożono ponad 278 tys. wniosków i pozytywnie rozpatrzono ponad 127 tys.

Z Toronto Anna Lach