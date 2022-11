Bezprecedensowe protesty w Chinach już odbijają się na gospodarce

W dużych chińskich miastach trwają coraz bardziej agresywne protesty przeciwko antycovidowym restrykcjom wprowadzonym przez władze, w związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń. Negatywne efekty tych wydarzeń czuć już na chińskiej giełdzie oraz na rynku walut.

Protesty zaczęły przybierać na siłę w piątek i rozlały się na duże chińskie miasta, jak Pekin, Szanghaj, Wuhan, Chengdu czy Guangzhou.

Iskrą zapalną do ich wybuchu stał się pożar budynku mieszkalnego w regionie Xinjiang, w wyniku, którego zginęło co najmniej 10 osób. Przez restrykcje antycovidowe strażacy nie byli w stanie udzielić tam pomocy na czas.

Od restrykcji antycovidowych do demonstracji antyrządowych

Protesty, które początkowo miały służyć opłakiwaniu ofiar pożaru, stają się jednak coraz bardziej gwałtowne. Doszło do strać z policją i siłami porządkowymi, a wielu protestujących zaczęło wzywać do ustąpienia obecnego prezydenta Xi Jinpinga, a także wznosić hasła wzywające do demokratyzacji kraju, żądając wolności słowa i swobód obywatelskich oraz zaprzestania cyfrowej inwigilacji obywateli.

Światowe media zwracają uwagę, że to bezprecedensowe niepokoje społeczne od czasów krwawych zajść na placu Tienanmen w 1989 roku. Niektóre protesty rozwiązały się same w ciągu soboty i niedzieli, jednak inne spotkały się z twardą reakcją władz. Siły bezpieczeństwa zostały wzmocnione, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie władze mają wysokie zdolności inwigilacji, jak w Pekinie.

Symbolem protestów stały się białe puste kartki, które trzymają w rękach demonstranci, mające być metaforą cenzury wobec krytycznych w stosunku do władzy informacji w internecie.

Demonstranci mają dość antycovidowych restrykcji i wzywają władze, żeby zamiast zamykać ludzi w domach, wprowadziły powszechne testowanie, co pozwoliłoby ograniczyć skalę przymusowej izolacji.

Demonstracje odbiły się czkawką na rynkach finansowych

Wcześniej doszło do gwałtownego protestu w fabryce Apple’a w Zhengzhou, gdzie pracownicy starali się policją i obalili barykady. Demonstracje także były reakcją na politykę "zero COVID".

Na protesty w Chinach zareagował tamtejszy rynek, a także globalne rynki. Główny chiński indeks giełdowy Szanghai Composite spadł o 0,8 procent w poniedziałek rano wobec notowań z piątku. Spadła także wartość chińskiej waluty juana - o 0,5 procent wobec dolara.

Spadki zaliczyły również i europejskie rynki. Brytyjski indeks FTSE 100 spadł o 0,7 procent a DAX o 0,5 procent. Wskazuje to, że inwestorzy zaczynają być ostrożni wobec tego, co dzieje się w Chinach i bacznie obserwują wydarzenia w Państwie Środka.