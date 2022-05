Bezrobocie w chińskich miastach najwyższe od początku pandemii

Według najnowszych danych Narodowego Biura Statystycznego bezrobocie w Chinach, w kwietniu br. osiągnęło poziom 6,1 proc. Jest to najwyższy wynik od początku pandemii.

Zjawisko to dotyczy przede wszystkim dużych miast. W największych z nich, poziom bezrobocia wynosi 6,7 proc. Jest to spowodowane nieprzewidywalną polityką „zero COVID”. W wyniku lockdownów w poszczególnych miastach, funkcjonujące tam małe i średnie przedsiębiorstwa kierują się przede wszystkim chęcią przetrwania, rezygnując przy tym z inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Obecny wynik jest drugim najgorszym od 2018 r., kiedy to Narodowe Biuro Statyczne zaczęło publikować regularnie co miesiąc dane dotyczące bezrobocia. Pierwszy znaczny wzrost był związany z początkiem pandemii i wprowadzaniem pierwszych restrykcji, w tym zamknięciu Wuhan. W kolejnych miesiącach sytuacja zaczynała się częściowo poprawiać, by od ubiegłej zimy regularnie ulegać pogorszeniu. Poprawa ta wynikała z faktu, że częstym powodem bezrobocia był zakaz przemieszczania się. Wraz z jego zniesieniem, polepszyła się sytuacja osób poszukujących pracy. W tej chwili głównym problemem stała niepewność. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych firm, które muszą liczyć się z ciągłym ryzykiem wstrzymania swojej działalności, bądź jak ma to miejsce w Szanghaju, nie znają daty powrotu do normalnego funkcjonowania. W związku z powyższym zmniejszeniu uległa również chęć zatrudniania nowych pracowników.

Najgorzej sytuacja przedstawia się w grupie osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Tu bezrobocie sięga nawet 18 proc. Przy czym grupa wiekowa 16-24 stanowi ok. 10 proc całego społeczeństwa. Co istotne tylko w tym roku na chiński rynek pracy wejdzie blisko 11 mln absolwentów szkół wyższych.

Pomimo obecnej sytuacji, chiński rząd wciąż pozostaje przy swoich założeniach. Według nich bezrobocie na koniec roku wyniesie 5,5 proc., tyle samo co wzrost PKB. Dodatkowo zostanie utworzonych 11 mln nowych miejsc pracy. Pomóc w tym ma obniżka podatków i różnego rodzaju ulgi. W jednej z wypowiedzi premier Li Keqiang stwierdził, że rząd centralny liczy również na działania władz prowincji w postaci subsydiów dla firm jak i osób samozatrudnionych działających w branżach najbardziej dotkniętych przez lockdowny. Natomiast świeżo upieczeni absolwenci, planujący założyć własną działalność gospodarczą, także powinni otrzymać wsparcie. Nowe inwestycje z kolei mają być finansowane z obligacji emitowanych przez władze lokalne. Co interesujące, chiński premier zachęcił także do „zdrowego rozwoju” platform internetowych wspierających zatrudnienie. Z drugiej strony w tej samej wypowiedzi ostrzegł przed kwestionowaniem rządowej strategii walki z COVID-19, co stawia poważny znak zapytania w kwestii skuteczności poprawy losu zwykłych obywateli i drobnych przedsiębiorców.

