BGK i KUKE rozszerzają współpracę

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i KUKE podpisały umowę o rozszerzeniu współpracy. Przedsiębiorcy będą mieli teraz więcej możliwości finansowania swojego eksportu i rozwoju.

Dzięki wprowadzanym przez BGK i KUKE rozwiązaniom skorzystają przedsiębiorcy. Nowy pakiet gwarancji KUKE umożliwi BGK oferowanie atrakcyjnych warunków kredytów inwestycyjnych dla eksporterów.

- Cieszymy się, że nasze najnowsze rozwiązania obok banków komercyjnych zaczyna właśnie oferować BGK. O tym, jak ważna jest współpraca obu instytucji rozwoju krajowi producenci wielokrotnie przekonywali się realizując zagraniczne projekty inwestycyjne. Teraz będą mieli dostępne instrumenty, dzięki którym finansowanie ich rozwoju w kraju, czy aktywności poza nim, niezależnie od wybranej destynacji będzie na wyciągnięcie ręki. Mamy ambicje i możliwości, by aktywniej wzmacniać pozycję polskiego kapitału na zewnątrz, czy to przez przejęcia, czy inwestycje typu greenfield. Warto wykorzystać ten czas rynkowych zawirowań i przy użyciu dostępnych instrumentów wzmacniać nasze firmy, by na trwałe zagościły na obcych rynkach – powiedział Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość jego spłaty wynosi 14 lat. Inne gwarancje uwzględnione w nowej umowie między BGK a KUKE dotyczą finansowania obrotowego dla eksporterów, zabezpieczenia płatności dla poszczególnych dostawców lub całych łańcuchów dostaw. Dotyczą również regwarancji kontraktowych bądź finansowania oraz refinansowania zagranicznych nabywców polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym.- Współpraca z BGK układa się od wielu lat znakomicie i mamy nadzieję, że klienci banku już wkrótce na szeroką skalę zaczną korzystać z nowych narzędzi udostępnionych przez KUKE. Warto podkreślić, że są to unikatowe rozwiązania na skalę europejską. Ich wykorzystanie może zapewnić naszym eksporterom wyraźną przewagę w rywalizacji z dostawcami z innych krajów. Zyska na tym również sam bank poprzez ograniczenie ryzyka bądź zwiększenie klientom dostępnej puli kredytów. Przy szybko rosnących kosztach finansowania zmniejsza się zdolność kredytowa firm, co mogłoby zagrozić realizacji niektórych projektów inwestycyjnych. Użycie gwarancji KUKE ten problem niweluje. W naszej ofercie są jeszcze inne instrumenty, które zapewnią gładkie i bezpieczne prowadzenie biznesu w kraju i na zagranicznych rynkach, np. gwarancje płatnicze i ubezpieczenie kredytów akwizycyjnych – wyjaśnił Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.Od 2009 r. KUKE gwarantowała ubezpieczenie wszystkich umów kredytowych, które BGK podpisywał z przedsiębiorcami w rządowym Programie Finansowe Wspieranie Eksportu. Od początku trwania Programu BGK i KUKE zrealizowały ponad 3000 finansowań na łączną kwotę ponad 5 mld zł.