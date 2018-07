BGK współpracuje z bankami rozwoju z Egiptu i Rwandy

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał porozumienia o współpracy z dwoma bankami egipskimi: Banque Misr oraz Export Development Bank of Egypt, a także z rwandyjskim Development Bank of Rwanda. Jest to kolejny krok wzmacniający relacje BGK z instytucjami rozwoju na całym świecie. Jego efektem będą m.in. ułatwienia w finansowaniu działalności eksportowej polskich firm na rynkach afrykańskich.

Banque Misr oraz Export Development Bank of Egypt, a także rwandyjski Development Bank of Rwanda to państwowe instytucje nastawione na wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz finansowanie operacji eksportowych. Dzięki porozumieniu z bankami z Egiptu polskie firmy będą mogły bezpieczniej eksportować na ten rynek swoje towary lub usługi, korzystając z potwierdzania akredytyw eksportowych. Będą miały również możliwość oferowania swoim nabywcom finansowania np. w formule postfinansowania akredytywy lub kredytu dla banku nabywcy. Porozumienie z Development Bank of Rwanda ułatwi obsługę płatności transgranicznych i współpracę pomiędzy polskim a rwandyjskim biznesem.



Jednym z filarów działalności BGK jest wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm, czego wyrazem jest nasza obecność z polskim biznesem już w 60 krajach na 6 kontynentach. Polskie firmy mają potencjał i doświadczenie niezbędne, by zaistnieć w krajach Afryki. Nawiązanie przez BGK współpracy z bankami z Egiptu i Rwandy to krok, który ułatwi im wejście i obecność na tym perspektywicznym rynku – powiedział Wojciech Hann, członek zarządu BGK.



Egipt, obok RPA, Algierii i Maroka, jest wśród krajów Afryki jednym z głównych partnerów handlowych Polski, przy czym eksport z Polski do Egiptu prawie dwukrotnie przekracza import z tego kraju. Do Egiptu sprzedajemy głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektroniczny, produkty pochodzenia roślinnego, a także produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych. To jedno z najbardziej zaludnionych państw na świecie (94,8 mln ludzi) i druga największa gospodarka na kontynencie afrykańskim (po RPA). Nominalne PKB w 2017 r. wyniosło 237,1 mld USD.



Rwanda jest natomiast jednym z najmniejszych państw afrykańskich, a także jednym z najbiedniejszych państw świata. Populacja liczy 11,8 mln osób, nominalne PKB kraju to 9,1 mld USD. Kraj odnotowuje przy tym wysoką dynamikę PKB (6,1 proc. w 2017 r. według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Rwanda systematycznie odbudowuje się po wojnie domowej (1990-1994) i konfliktach w krajach sąsiednich. Normalizacja sytuacji w regionie zaowocowała m.in. poprawą warunków prowadzeniu biznesu. Przez ostatnie 10 lat Rwanda awansowała w rankingu Doing Business przygotowywanym przez Bank Światowy z 150. na 41. miejsce. To kraj o ogromnych potrzebach inwestycyjnych, głównie w sektorze rolniczym (wprowadzanie zaawanasowanych technologii nawadniania terenu oraz mechanizacja i modernizacja upraw).



Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.









Egipt Przelicz walutę

funt (EGP)

0,206 złoty (PLN) 0,048 EUR, 0,056 USD

Rwanda Przelicz walutę

frank (RWF)

0,421 złoty (PLN) 0,098 EUR, 0,115 USD