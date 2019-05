BGK wychodzi w świat. Placówka we Frankfurcie, wkrótce w Londynie, USA, Azji, Afryce

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wystartował we Frankfurcie nad Menem z drugim zagranicznym przedstawicielstwem. Jego zadaniem będzie promowane działalności BGK na rynku niemieckim, wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej oraz intensyfikowanie relacji z innymi instytucjami finansowymi obecnymi we Frankfurcie, w tym z niemieckimi bankami regionalnymi. Jak zapowiada Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK, wkrótce placówki w Londynie, Waszyngtonie, a także Afryce, Azji, być może w Singapurze.

Przedstawicielstwo we Frankfurcie jest drugim, po Brukseli, zagranicznym BGK.

Wybór Frankfurtu był dla banku naturalny - wyjaśnia Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK. - Niemcy to jeden z naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w Niemczech coraz śmielej inwestują nasze polskie firmy - dodaje.

Jednym z celów przedstawicielstwa BGK we Frankfurcie jest bliska współpraca z niemieckim odpowiednikiem BGK - bankiem rozwoju Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Jak podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, Niemcy są kluczowym partnerem gospodarczym - zarówno dla BGK, jak i całej polskiej gospodarki. - Rośnie wolumen wymiany handlowej między naszymi krajami i coraz więcej polskich firm otwiera swoje oddziały w Niemczech. Wiele z nich ze znaczącym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki naszej obecności we Frankfurcie jeszcze bardziej profesjonalnie będziemy wspierać polskie firmy i partnerską współpracę między Polską a Niemcami - wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka.Czytaj też: Millennium o fuzji z Euro Bankiem. Na celowniku 5 mld zł Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, dodaje, że wybór Frankfurtu był dla banku naturalny. - Niemcy to jeden z naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w Niemczech coraz śmielej inwestują nasze polskie firmy. Oczywiście trzeba też pamiętać, że Frankfurt to od zawsze jedno z głównych centrów finansowych w Europie - podkreśla wiceprezes.Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zwraca z kolei uwagę, że siła polskiej gospodarki w dużej mierze zależy od zdolności eksportowych polskich firm, dla których Niemcy to często rynek pierwszego wyboru ze względu na jego bliskość i wielkość.- Od naszych sąsiadów rodzime firmy mogą uczyć się, jak prowadzić politykę eksportową, a następnie jak wykorzystać to doświadczenie na bardziej odległych i mniej nasyconych rynkach. Cieszę się, że dzięki stałej obecności BGK w Niemczech wsparcie dla polskich firm będzie jeszcze większe - mówi minister Emilewicz.Czytaj też: Nie ma innej drogi, jeśli chcemy wyższych płac dla Polaków Jednym z celów przedstawicielstwa BGK we Frankfurcie jest bliska współpraca z niemieckim odpowiednikiem BGK - bankiem rozwoju Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): formułowanie wspólnych stanowisk na forum europejskim, współpraca operacyjna oraz wymiana międzybankowych doświadczeń. Dzięki pogłębionej współpracy z KfW, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miał również możliwość budowania bliskich relacji z przedstawicielami regionalnych landowych banków rozwoju.- Otwarcie naszego przedstawicielstwa pozwoli na bliską i efektywną współpracę z innymi polskimi instytucjami gospodarczymi obecnymi we Frankfurcie - PKO BP Niederlassung Deutschland oraz z Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu- dodaje Beata Daszyńska-Muzyczka.Przedstawicielstwem we Frankfurcie pokieruje dyrektor ds. relacji międzynarodowych Krzysztof Kamola, bankowiec z wieloletnią praktyką zawodową w Polsce i za granicą, w tym w niemieckim sektorze bankowym. Krzysztof Kamola pracuje w BGK od 2004 r., wcześniej przez kilkanaście lat był przedstawicielem banku MHB Mitteleuropaeische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank w Berlinie, następnie Senior Managerem w centrali Banku we Frankfurcie oraz pracował w Wydziale Protokołu oraz w Departamencie Współpracy z Zagranicą w Banku Handlowym SA w Warszawie.Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Tworzenie sieci przedstawicielstw zagranicznych BGK jest istotnym wzmocnieniem obecności Polski na rynkach zewnętrznych - już dziś BGK wraz ze swoimi klientami obecny jest w 66 krajach na 6 kontynentach.Frankfurt nad Menem jest drugim po Brukseli miastem, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył swoje zagraniczne biuro. Bank planuje w II połowie 2019 r. otwarcie kolejnych zagranicznych przedstawicielstw w Londynie oraz Waszyngtonie. W dalszej perspektywie czasowej bank rozważa także stałą obecność w Nowym Jorku i Singapurze.