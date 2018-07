„Biała księga” brexitu: czyli jak zjeść ciastko i mieć ciastko

Przedstawiamy najważniejsze założenia stustronicowej „białej księgi”, którą brytyjski rząd przedstawił na osiem miesięcy przed planowaną datą wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zawiera ona przepisy dotyczące m.in. uproszczenia systemu ceł i kontroli na granicy Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej, tworzenia, wdrażania i nadzorowania wspólnych regulacji rynkowych, mobilności obywateli oraz partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa. Choć Wielka Brytania występuje ze wspólnego rynku UE, głównym filarem brytyjskiej propozycji jest stworzenie strefy wolnego handlu towarami, w tym towarami rolno-spożywczymi.





Co zamiast unii celnej?

Wspólny zestaw regulacji handlu produktami

Program mobilności zamiast swobodnego przepływu osób

Ograniczenia w sektorze usług

Partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa

"Biała księga" to dokument konsultacyjny wskazujący kierunek rządu w zbliżających się negocjacjach nt. przyszłych relacji między Wielką Brytanią a Wspólnotą. Został wypracowany przez brytyjski gabinet po miesiącach konfliktów, m. in. kosztem podania się do dymisji głównego negocjatora – ministra ds. brexitu Davida Davisa oraz ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona.Mimo nadal grożącego premier Theresie May wotum nieufności za „rozmywanie” brexitu, biała księga jest pierwszą tak szczegółową i spójną wizją postbrexitowych relacji Londynu z resztą kontynentu.Otwarte jest jednak pytanie, na które rozwiązania zgodzi się Unia Europejska.Kolejna tura negocjacji porozumienia o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz ram dalszej współpracy ma zacząć się 16 lipca. Nie będą to jednak jedyne negocjacje brytyjskiego rządu. Również w poniedziałek do Izby Gmin trafi bowiem przekładany od początku roku projekt ustawy o handlu i cłach. Posłowie chcący dalszego zmiękczenia brexitu przygotowali już poprawki, których ewentualne przyjęcie zobowiązywałoby rząd do pozostania w EFTA i akceptacji swobodnego przepływu osób. Z drugiej zaś strony zwolennicy twardszego brexitu będą starali się przeforsować m. in. poprawkę, która zablokowałaby Zjednoczonemu Królestwu możliwość pobierania ceł w imieniu UE, tym samym niwecząc plan usprawnionej procedury celnej.