Białe Boże Narodzenie możliwe na wschodzie i środkowym zachodzie Ameryki

Modele meteorologiczne wskazują, że w dniach poprzedzających święta mroźne powietrze napłynie na obszary północnych Równin, środkowego zachodu i wschodnich rejonów Ameryki. W Wigilię na wschodzie i środkowym zachodzie możliwe jest białe Boże Narodzenie, napisał w sobotę „Washington Post”.

"Washington Post" zwrócił uwagę, że pod koniec grudnia w USA temperatura może być najniższa od co najmniej dwóch dekad. Od środy do Wigilii mroźnemu powietrzu może towarzyszyć burza śnieżna we wschodniej części kraju. Zbiegnie się to z okresem najintensywniejszych podróży.

"Matka Natura może zapewnić białe Boże Narodzenie dla części środkowego zachodu i wschodnich obszarów Stanów Zjednoczonych" - przewiduje waszyngtoński dziennik. Uzasadnia, że podstawowym czynnikiem wpływającym na potencjalny wybuch zimowej pogody jest silny wyż. Gromadzi się nad wschodnim Pacyfikiem w kierunku Aleutów na Alasce.

"W poniedziałek i wtorek początkowy podmuch zimna będzie podążał od północnej części Gór Skalistych i północnej Równin docierając do Wielkich Jezior z wtorku na środę. Niektóre z najzimniejszych obszarów w pobliżu granicy z Kanadą mogą odnotować temperatury od 10 do 15 stopni Celsjusza poniżej normy.

Temperatury kilkanaście a nawet więcej stopni C. poniżej zera mogą dotrzeć aż na południe do środkowych Równin" - zauważył "WP".

Podkreślił, że w Wigilię i dzień Bożego Narodzenia w dużej części wschodniej części kraju temperatury mogą być niższe od 5 do 15 stopni C. poniżej normy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski